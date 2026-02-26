Gruppo Nestlé in Italia premio fino a 2.900 euro per i dipendenti

Il Gruppo Nestlé in Italia ha annunciato un premio fino a 2.900 euro destinato ai propri dipendenti e dipendenti, coinvolgendo tutte le sedi e le fabbriche nel Paese. La decisione mira a riconoscere i risultati ottenuti nel corso del 2025 e riguarda il personale che lavora all’interno dell’azienda. La decisione ha già generato interesse tra i lavoratori coinvolti.

(Adnkronos) – Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel Paese e che l’azienda ha deciso di riconoscere per i risultati raggiunti nel 2025. Questo ha permesso alle persone del Gruppo Nestlé in Italia di avere fino a 13.925 euro di premio in 5 anni. Frutto del buon sistema di relazioni sindacali costruito negli anni, il premio di produzione è il risultato di un importante accordo con le organizzazioni sindacali e rappresenta un aiuto concreto a favore delle persone del Gruppo Nestlé in Italia. ”Siamo contenti di poter confermare anche quest’anno un importante premio di produzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Gruppo Nestlé, in Italia premio di risultato fino a 2.900 euro: tra le forme di welfare anche un congedo di paternità di 3 mesi Premio per i dipendenti: Ferrari distribuisce fino a 14.900 euro. “Giusto festeggiare i risultati con tutti”Maranello (Modena), 10 febbraio 2026 – Ancora un anno d’oro per la Ferrari che festeggia ricavi netti pari a 7. Temi più discussi: Nestlè vende tutti i suoi gelati: stiamo assistendo alla crisi del gelato industriale?; L’anno amaro di Nestlé. Dopo gli scandali scendono ricavi e profitti; Nestlé punta su 4 divisioni: gelati in vendita; Nestlé: trasformazione dà sollievo a mercato, ma pressione resta. Gruppo Nestlé in Italia, premio fino a 2.900 euro per i dipendentiFrutto del buon sistema di relazioni sindacali costruito negli anni, il premio di produzione è il risultato di un importante accordo con le organizzazioni sindacali e rappresenta un aiuto concreto a f ... adnkronos.com Nestlé in Italia: premio fino a 2.900 euro ai propri dipendentiMilano, 26 feb. (askanews) – Il gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel Paese. Lo rip ... askanews.it Il Gruppo Nestlé mette in vendita l’acqua minerale San Pellegrino… tornerà italiana !!#radiohitalia.#sanpellegrino - facebook.com facebook