La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si disputa con Inter e Parma che si affrontano in una partita cruciale. I nerazzurri cercano i tre punti per poter festeggiare il ventunesimo scudetto, mentre i ducali, già salvi, puntano a ottenere una vittoria per concludere la stagione con soddisfazione. La gara si svolge in un contesto di grande attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono i tre punti per festeggiare il ventunesimo titolo della loro storia, mentre i ducali, già salvi, vogliono togliersi qualche soddisfazione. Inter vs Parma si giocherà domenica 3 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza INTER VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La lunga rincorsa è finita per i nerazzurri che, in caso di vittoria, potranno festeggiare matematicamente la conquista del tricolore. Nell’ultimo turno la squadra di Chivu ha pareggiato 2-2 in casa del Torino, facendosi rimontare, ma ha comunque allungato la striscia positiva di sei partite senza sconfitte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Parma, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

PARMA-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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