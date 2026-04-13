L'Inter si avvicina al traguardo dello scudetto dopo aver battuto il Como, mentre il Napoli ha pareggiato a Parma. Con questa combinazione di risultati, i nerazzurri riducono le distanze in classifica. Il calendario delle due squadre mostra ancora incontri da disputare, ma l'Inter si trova in una posizione favorevole per la conquista del titolo. La corsa continua con alcune sfide decisive in programma.

Con la vittoria sul Como e il pareggio del Napoli a Parma, l'Inter vede avvicinarsi il traguardo scudetto. Ma quali sono i prossimi impegni della squadra di Chivu e di quella di Conte? Ecco il calendario delle ultime giornate di Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario Inter e Napoli: cosa manca ai nerazzurri per vincere lo scudetto?

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