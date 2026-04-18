Scudetto Inter matematico se…Quanti punti servono ai nerazzurri per l’aritmetica! La metamorfosi Chivu e i numeri di una stagione strepitosa

L’Inter ha bisogno di sette punti per assicurarsi matematicamente lo scudetto. La squadra di Chivu si avvicina alla conquista del titolo con numeri che testimoniano una stagione molto positiva. La corsa all’obiettivo si sta avvicinando alla conclusione, e il conteggio dei punti necessari è ormai definito. La squadra nerazzurra si prepara a chiudere il campionato con una distanza che rende impossibile una rimonta delle rivali.

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