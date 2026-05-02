Inter scudetto a un passo | festa possibile già dal divano

L'Inter si appresta a giocare una partita decisiva nel suo campionato, con il ventunesimo scudetto che sembra ormai vicino. La possibilità di conquistare il titolo potrebbe concretizzarsi già prima di entrare in campo, grazie a una serie di risultati che favoriscono la squadra. La situazione attuale tiene i tifosi con il fiato sospeso, mentre tutta l’attenzione si concentra su questo fine settimana.

L’ Inter si prepara a vivere un weekend che profuma di storia, con il ventunesimo scudetto ormai a portata di mano e una combinazione di risultati che potrebbe consegnare il titolo ai nerazzurri ancor prima di scendere in campo. Sebbene il calendario preveda il fischio d’inizio della sfida contro il Parma per domani sera alle ore 20:45 nella cornice di un Meazza tutto esaurito, la matematica certezza del tricolore potrebbe materializzarsi già nel pomeriggio di domenica. Il destino della formazione di Cristian Chivu è infatti strettamente legato agli esiti dei match che vedranno protagoniste le dirette inseguitrici, il Napoli e il Milan, impegnate rispettivamente contro Como e Sassuolo in un incastro di orari ad alta tensione.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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INTER A UN PASSO DALLO SCUDETTO

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