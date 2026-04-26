L'Inter potrebbe conquistare lo scudetto già nel prossimo fine settimana, a patto che il risultato del Milan sia favorevole. Se il Napoli non vincerà, ai nerazzurri basterà pareggiare contro la loro prossima avversaria per mettere al sicuro il 21° titolo di campione d’Italia. La possibilità di festeggiare senza giocare, seduti sul divano, si avvicina.

Malgrado la rimonta subita in casa del Torino, l'Inter potrà avere la certezza aritmetica del ventunesimo scudetto nel prossimo weekend, quando si giocherà il 35° turno del campionato. Aspettando il risultato di Milan-Juve, in programma stasera, il riferimento resta il Napoli, secondo con 10 lunghezze di ritardo sulla capolista. Visto che poi resteranno soltanto tre giornate da giocare, quindi 9 punti in palio, all'Inter basterà pareggiare il risultato di Napoli ed eventualmente Milan per laurearsi campione d'Italia. E qui subentra l'aspetto cronologico. Perché il Napoli giocherà a Como sabato 2 maggio alle 18, mentre il Milan farà visita al Sassuolo domenica alle 15.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, scudetto già il prossimo weekend se... C'è anche l'ipotesi "divano"

INTER: SCUDETTO VICINISSIMO JUVE BEFFA MILAN E NAPOLI

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