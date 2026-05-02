Inter Parma piano scudetto delineato | festeggiamenti in grande tra due settimane

L'Inter Parma ha annunciato che tra due settimane si terranno grandi festeggiamenti per celebrare il piano scudetto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha pianificato eventi e iniziative per i tifosi. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti delle celebrazioni o le modalità di partecipazione.

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