Domenica 3 maggio alle 20:45 si gioca Inter-Parma, con le formazioni ufficiali che includono Thuram ed Esposito in attacco per l’allenatore Chivu. L’Inter punta a ottenere una vittoria che, in caso di risultato favorevole, le consentirebbe di laurearsi campione d’Italia con tre turni di anticipo. Le quote e i pronostici sono già circolati, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

L’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni d’anticipo. Aggiornamento: dopo lo 0-0 tra Como e Napoli alla squadra di Chivu basta un pareggio per vincere il suo 22° scudetto. I nerazzurri hanno intenzione di festeggiare davanti ai propri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thuram ed Esposito in attacco per Chivu

Notizie correlate

Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thuram ed Esposito confermati in attaccoL’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo.

Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Inter-Parma a San Siro, la guida per spostarsi con in mezzi: orari e deviazioni.

Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com

Inter – Parma LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° GiornataDove vedere Sassuolo - Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00. stadiosport.it

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Parma: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram … - facebook.com facebook

Inter-Parma, #Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra" x.com