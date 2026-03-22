Fiorentina-Inter domenica 22 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Thuram ed Esposito confermati in attacco
L’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. I nerazzurri sono riusciti a guadagnare un’altra lunghezza sul Milan e sono ora +8, nonostante non siano andati oltre il pari nel match casalingo con l’Atalanta. La squadra di Christian Chivu, che ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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