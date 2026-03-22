L’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. I nerazzurri sono riusciti a guadagnare un’altra lunghezza sul Milan e sono ora +8, nonostante non siano andati oltre il pari nel match casalingo con l’Atalanta. La squadra di Christian Chivu, che ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thuram ed Esposito confermati in attacco

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