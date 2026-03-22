Fiorentina-Inter domenica 22 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Thuram ed Esposito confermati in attacco

Da infobetting.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. I nerazzurri sono riusciti a guadagnare un’altra lunghezza sul Milan e sono ora +8, nonostante non siano andati oltre il pari nel match casalingo con l’Atalanta. La squadra di Christian Chivu, che ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

fiorentina inter domenica 22 marzo 2026 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici thuram ed esposito confermati in attacco
© Infobetting.com - Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thuram ed Esposito confermati in attacco

Articoli correlati

Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo.

Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pio Esposito e Bonny contro Leão e PulisicIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera.

Approfondimenti e contenuti su Fiorentina Inter domenica 22 marzo 2026...

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Fiorentina-Inter e Achille Lauro, una domenica a rischio caos: il piano speciale per la viabilità; Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per il match di Serie A.

fiorentina inter fiorentina inter domenica 22LIVE Serie A, Fiorentina-Inter: segui la cronaca IN DIRETTALa Fiorentina di Vanoli affronta l'Inter di Chivu nel posticipo di Serie A. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it

fiorentina inter fiorentina inter domenica 22Fiorentina-Inter oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter scende in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato: si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi, domenica ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.