Inter-Parma domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I nerazzurri potrebbero già festeggiare

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:45 si giocherà la sfida tra Inter e Parma. Se l’Inter ottiene la vittoria, potrebbe diventare campione d’Italia con tre turni di anticipo. La partita si svolge a San Siro, e le formazioni e le quote sono già state pubblicate. La squadra nerazzurra si prepara a questa occasione, con possibilità di festeggiare già dopo questa partita.