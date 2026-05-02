Inter-Parma domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I nerazzurri potrebbero già festeggiare
Domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:45 si giocherà la sfida tra Inter e Parma. Se l’Inter ottiene la vittoria, potrebbe diventare campione d’Italia con tre turni di anticipo. La partita si svolge a San Siro, e le formazioni e le quote sono già state pubblicate. La squadra nerazzurra si prepara a questa occasione, con possibilità di festeggiare già dopo questa partita.
L’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni d’anticipo. Aggiornamento: dopo lo 0-0 tra Como e Napoli alla squadra di Chivu basta un pareggio per vincere il suo 22° scudetto. I nerazzurri hanno intenzione di festeggiare davanti ai propri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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