Inter-Parma domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Ai nerazzurri ora basta un punto per il 22° Scudetto

Domenica 3 maggio 2026 alle 20:45 si giocherà la partita tra Inter e Parma allo stadio di San Siro. Se l’Inter otterrà almeno un punto, sarà matematicamente campione d’Italia per la 22ª volta, con tre turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. Le formazioni e le quote sono state già definite e i pronostici indicano una preferenza per i nerazzurri.

L’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni d’anticipo. Aggiornamento: dopo lo 0-0 tra Como e Napoli alla squadra di Chivu basta un pareggio per vincere il suo 22° scudetto. I nerazzurri hanno intenzione di festeggiare davanti ai propri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Ai nerazzurri ora basta un punto per il 22° Scudetto Notizie correlate Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni... Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pressione sui nerazzurri ma anche sui violaL’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto. Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca al posto di Calhanoglu. Le sensazioni su Lautaro, Bastoni e PellegrinoProbabili formazioni Inter Parma - Nella giornata di domenica 3 maggio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Inter-Parma, pronostico risultato esatto: goleada per lo scudetto? E il clean-sheet…Domenica 3 maggio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu ospiterà il Parma di Carlos Cuesta: le quote per il risultato esatto ... fcinter1908.it ULTIMISSIME Inter-Parma: SCUDETTO ad un passo, probabile formazione, Lautaro TRASCINA - INTER NEWS - facebook.com facebook Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria scudetto: il pronostico x.com