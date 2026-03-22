Domenica 22 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Fiorentina-Inter, partita valida per la serie A. L’Inter affronta la Fiorentina in un match importante, con la pressione che ricade sia sui nerazzurri che sui viola. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. I pronostici indicano un confronto equilibrato tra le due squadre.

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. I nerazzurri sono riusciti a guadagnare un’altra lunghezza sul Milan e sono ora +8, nonostante non siano andati oltre il pari nel match casalingo con l’Atalanta. La squadra di Christian Chivu, che ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pressione sui nerazzurri ma anche sui viola

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