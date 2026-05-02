L'Inter si prepara alla partita contro l'Inter Parma con alcune variazioni nell'undici titolare. L'allenatore ha deciso di effettuare quattro cambi rispetto alle ultime formazioni, tra cui il ritorno di Lautaro Martinez in attacco e Luis Henrique impiegato sulla corsia destra. La scelta mira a rinnovare la squadra in vista della sfida in programma allo stadio di San Siro.

Inter News 24 Inter Parma, Chivu pensa a ben quattro cambi per la sfida di San Siro: da Lautaro Martinez fino a Luis Henrique. Ecco le scelte. L’attesa sta per finire: a San Siro l’Inter si gioca il primo match point per cucirsi sul petto lo Scudetto. Il tecnico Cristian Chivu, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, ha pronti ben quattro cambi rispetto alla formazione vista nell’ultima trasferta di Torino per affrontare il Parma con la miglior versione possibile del gruppo nerazzurro. Inter Parma, rivoluzione sulle fasce e in attacco: le scelte del tecnico rumeno. Davanti all’inamovibile Sommer, la difesa ritrova Bastoni, in pole per riprendersi il posto sul centro-sinistra a discapito di Carlos Augusto, completando il reparto con Akanji e Bisseck.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, Chivu ne cambia ben quattro: Lautaro torna titolare? A destra c’è Luis Henrique

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