Inter-Parma | Lautaro torna titolare Chivu ritrova la ThuLa

Nella sfida tra Inter e Parma, Lautaro Martinez torna in campo dal primo minuto, mentre Chivu recupera la condizione fisica e si ripresenta nella formazione titolare. La partita si gioca in un momento decisivo della stagione, con entrambe le squadre impegnate nella corsa ai punti necessari per avanzare nella classifica. La presenza di Martinez e Chivu si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti e rientri tra le formazioni.

La rincorsa scudetto dell’ Inter ritrova il suo protagonista più atteso proprio nel momento cruciale della stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel posticipo di domani sera contro il Parma, segnando il ritorno ufficiale della coppia offensiva titolare davanti al pubblico di San Siro. Il tecnico Cristian Chivu sembra ormai intenzionato a puntare sul capitano dal primo minuto, considerando del tutto superato il fastidio al polpaccio che ne aveva condizionato l’impiego nelle ultime uscite. Il rientro del numero dieci argentino comporterà la ricostituzione della cosiddetta ThuLa, il tandem completato da Marcus Thuram che ha trascinato i nerazzurri per gran parte del campionato.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Parma: Lautaro torna titolare, Chivu ritrova la ThuLa Notizie correlate Inter Parma, Lautaro torna titolare? Ecco le possibili decisioni di Chivu in vista della sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Inter Parma, ecco le possibili scelte di formazione di Chivu: in attacco può tornare Lautaro Martinez dal primo minuto... Inter, riecco la ThuLa: Lautaro Martinez titolare contro la RomaL’Inter di Cristian Chivu ritrova il suo assetto da combattimento: la sessione odierna ha sancito il rientro definitivo di tutti i nazionali,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma; Inter, pronto il rientro di Lautaro da titolare col Parma; Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile. Inter-Parma, Bastoni e Lautaro dal 1? e quando torna CalhanogluInter Parma - Novità di formazione per l'Inter verso il Parma: Bastoni e Lautaro possibili titolari, mentre ecco quando può tornare Calhanoglu ... fantamaster.it Inter, torna Lautaro Martinez: pronto per la sfida col ParmaLautaro Martinez torna a disposizione dell’Inter: l’argentino punta una maglia da titolare contro il Parma dopo il rientro in gruppo. europacalcio.it Attesa per Inter-Parma, la sfida che può cucire lo scudetto sul petto dell'Inter. Cuesta non vuole però passare da vittima sacrificale a San Siro: le parole dell'allenatore dei ducali. - facebook.com facebook #Inter- #Parma, domenica 58esima sfida. Il bilancio nerazzurro è particolare x.com