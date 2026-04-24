Infortunio Luis Henrique le opzioni per Chivu | chi sulla fascia destra contro Torino e Parma?

Da internews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all'infortunio subito da Luis Henrique, il tecnico ha diverse soluzioni da valutare per la fascia destra in vista della partita contro il Torino. La scelta tra i vari giocatori disponibili sarà determinata nelle prossime ore, con l'obiettivo di garantire una formazione competitiva per affrontare la sfida di domenica. La decisione finale dipenderà anche dagli allenamenti e dallo stato di forma dei calciatori coinvolti.

di Alberto Petrosilli Infortunio Luis Henrique, sono diverse le opzioni per Cristian Chivu in vista della sfida di domenica contro il Torino: l’analisi. L’ Inter di Cristian Chivu si trova a dover gestire una piccola emergenza in vista della trasferta contro il Torino e del successivo impegno contro il Parma. L’infortunio di Luis Henrique, che dovrà stare ai box per circa due settimane a causa di un risentimento al grande adduttore, obbliga il tecnico rumen a riflettere profondamente sulle rotazioni nel ruolo di quinto a destra, posizione chiave nel 3-5-2 nerazzurro per garantire ampiezza e pericolosità offensiva. Infortunio Luis Henrique, emergenza fascia destra: le opzioni nella testa di Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio luis henrique le opzioni per chivu chi sulla fascia destra contro torino e parma
© Internews24.com - Infortunio Luis Henrique, le opzioni per Chivu: chi sulla fascia destra contro Torino e Parma?

Notizie correlate

Leggi anche: Infortunio Luis Henrique, tegola per Chivu: l’esterno si ferma! L’esito degli esami

Leggi anche: Allegri non può mai perdere contro Chivu: sfrutta Luis Henrique come sfruttò Carvajal (lezioncina di calcio)

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inter, si ferma Luis Henrique: lesione all’adduttore per il brasiliano, stop di due settimane; Come funziona la modalità free su DAZN e come attivarla | DAZN News IT; Dopo l'errore nel derby, riecco Luis Henrique titolare. Contro il Como ha già fatto la differenza; Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVE.

infortunio luis henrique infortunio luis henrique leInfortunio Luis Henrique: tegola per l’Inter, ecco per quante partite dovrà rimanere fuori e quali sono le sue condizioni ufficialiInfortunio Luis Henrique: tegola per l'Inter, ecco per quante partite dovrà rimanere fuori e quali sono le sue condizioni ufficiali ... calcionews24.com

infortunio luis henrique infortunio luis henrique leInter, infortunio per Luis Henrique: ecco quanto starà fuoriInfortunio per l'esterno brasiliano dell'Inter, Luis Henrique: ecco i tempi di recupero e il comunicato ufficiale del club nerazzurro ... derbyderbyderby.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.