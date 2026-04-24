Infortunio Luis Henrique le opzioni per Chivu | chi sulla fascia destra contro Torino e Parma?

In seguito all'infortunio subito da Luis Henrique, il tecnico ha diverse soluzioni da valutare per la fascia destra in vista della partita contro il Torino. La scelta tra i vari giocatori disponibili sarà determinata nelle prossime ore, con l'obiettivo di garantire una formazione competitiva per affrontare la sfida di domenica. La decisione finale dipenderà anche dagli allenamenti e dallo stato di forma dei calciatori coinvolti.

di Alberto Petrosilli Infortunio Luis Henrique, sono diverse le opzioni per Cristian Chivu in vista della sfida di domenica contro il Torino: l’analisi. L’ Inter di Cristian Chivu si trova a dover gestire una piccola emergenza in vista della trasferta contro il Torino e del successivo impegno contro il Parma. L’infortunio di Luis Henrique, che dovrà stare ai box per circa due settimane a causa di un risentimento al grande adduttore, obbliga il tecnico rumen a riflettere profondamente sulle rotazioni nel ruolo di quinto a destra, posizione chiave nel 3-5-2 nerazzurro per garantire ampiezza e pericolosità offensiva. Infortunio Luis Henrique, emergenza fascia destra: le opzioni nella testa di Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

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