Torino-Parma D' Aversa a caccia della vittoria-salvezza | il pronostico

La 29ª giornata di Serie A inizia con la partita tra Torino e Parma, una sfida cruciale per entrambe le squadre. Il nuovo allenatore del Parma cerca di ottenere una vittoria che possa rilanciare le speranze di salvezza, mentre il Torino punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si gioca allo stadio di Torino e sarà decisiva per le sorti di entrambe le squadre.

La 29ª giornata del campionato di Serie A si apre con uno scontro che vale tanto: il nuovo tecnico granata cerca il bis in casa La 29ª giornata di Serie A si aprirà con uno scontro salvezza che può avvicinare definitivamente al traguardo la squadra vincente. E per questo D'Aversa, nuovo tecnico granata, farà di tutto per chiudere la pratica in anticipo. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Parma in programma venerdì 13 marzo alle ore 20.45. L'avventura di D'Aversa sulla panchina granata, chiamato al posto di Marco Baroni, si era aperta alla grande con il successo contro la Lazio per 2-0.