Inter-Parma a San Siro la guida per spostarsi con in mezzi | orari e deviazioni

Domani sera alle 20.45 si gioca la partita tra Inter e Parma allo stadio di San Siro. Per l’occasione, l’azienda di trasporto pubblico ha annunciato modifiche agli orari e alle deviazioni delle linee di superficie e altri mezzi, che saranno in vigore durante l’evento. La circolazione dei mezzi sarà adattata per consentire il regolare svolgimento della partita e gestire l’afflusso di spettatori.