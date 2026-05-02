Inter-Parma a San Siro la guida per spostarsi con in mezzi | orari e deviazioni
Domani sera alle 20.45 si gioca la partita tra Inter e Parma allo stadio di San Siro. Per l’occasione, l’azienda di trasporto pubblico ha annunciato modifiche agli orari e alle deviazioni delle linee di superficie e altri mezzi, che saranno in vigore durante l’evento. La circolazione dei mezzi sarà adattata per consentire il regolare svolgimento della partita e gestire l’afflusso di spettatori.
Si tiene domani sera, domenica 3 maggio, alle 20.45 il match Inter-Parma a San Siro. Per questo, Atm ha messo in campo una serie di modifiche al servizio dei mezzi di superficie, e non solo. Alcune linee, infatti, cambieranno servizio prima, durante e dopo la partita. Le metropolitaneSulla metro.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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