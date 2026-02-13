San Siro ospita Inter Juventus e a Milano in mezzi Atm cambiano orari e percorsi

Sabato sera alle 20.45, allo stadio San Siro di Milano, si affrontano Inter-Juventus, una delle sfide più attese della 25esima giornata di Serie A, e Atm ha già comunicato che le linee di trasporto pubblico cambieranno orari e percorsi per evitare disagi ai tifosi.

La partita si giocherà allo stadio Meazza, alle 20.45 di sabato 14 febbraio Sabato sera alle 20.45, allo stadio San Siro di Milano, si affrontano Inter-Juventus. Per la grande partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, Atm ha annunciato che diverse linee cambieranno percorso e orari. La Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5). A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

