Il match tra Inter e Parma si avvicina con l’obiettivo di ottenere almeno un punto per conquistare lo scudetto. Domenica sera, i nerazzurri scenderanno in campo in casa contro la squadra emiliana, con la possibilità di festeggiare il ventunesimo titolo italiano. La partita si inserisce in una giornata in cui un risultato favorevole del Como contro il Napoli ha contribuito a semplificare il cammino verso il tricolore per la formazione meneghina.

Milano, 2 maggio 2026 – Un punto. Un pareggio per vincere il campionato. Il Como di Fabregas, fermando il Napoli di Conte al Sinigaglia, ha fatto un favore ai nerazzurri che domenica sera contro il Parma potranno festeggiare il ventunesimo tricolore tra le mura amiche. L’Inter non potrebbe chiedere di meglio. Con un pareggio sarebbe il titolo numero ventuno per la squadra guidata da Christian Chivu, che per l’occasione è pronto a rispolverare, dopo l’infortunio, il capitano Lautaro Martinez. Parte dunque la rincorsa al doblete, con il primo trofeo che sta per finire in bacheca e il secondo che verrà messo in palio nella finale di Coppa Italia contro la Lazio a metà maggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Parma, a Chivu basta un punto per lo Scudetto: probabili formazioni e orari tv

Notizie correlate

Toro-Inter, Chivu con Pio Esposito: probabili formazioni e orari tvBologna, 25 aprile 2026 – Toro-Inter per chiudere definitivamente i discorsi Scudetto.

Leggi anche: Inter-Atalanta, Chivu con Thuram ed Esposito: probabili formazioni e orari tv

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Chivu dal Parma al Parma: lo Scudetto dell'Inter può rappresentare la chiusura di un cerchio; Il destino di Chivu: lo scudetto con l’Inter passa dal Parma; Le probabili formazioni di Inter-Parma (Serie A); Chivu: Inter-Parma? Zero emozioni, vicini al nostro sogno. Rigore Torino? Penso a….

Inter-Parma, a Chivu basta un punto per lo Scudetto: probabili formazioni e orari tvLa capolista a un passo dal tricolore: contro i ducali basta un pareggio per il ventunesimo Scudetto della storia. Chivu pronto a rilanciare Lautaro Martinez al centro dell’attacco assieme a Marcus Th ... sport.quotidiano.net

Sky – Inter-Parma, la probabile formazione: un solo dubbio per Chivu. E Bastoni…Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è un solo dubbio di formazione per Chivu in vista di Inter-Parma di domani ... fcinter1908.it

Il Napoli ha pareggiato. Domani basta un pareggio per lo Scudetto. Domani alle 18 siamo live su Interdipendenza. Ultime news, formazioni e tutto quello che devi sapere prima di Inter-Parma. Wish You Were Here Con Antonio Polverino e Antonio Bors - facebook.com facebook

Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria scudetto: il pronostico x.com