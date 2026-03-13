L’Inter si prepara ad affrontare l’Atalanta in una partita che si svolgerà tra le mura di casa. La formazione nerazzurra si affiderà a Thuram ed Esposito, mentre Chivu è in attesa di conferma tra i titolari. La partita, in programma tra poche ore, sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella lotta per la classifica.

Milano, 13 marzo 2026 – Più sette in classifica e dieci giornate da giocare. La vittoria del Milan nel derby di settimana scorsa potrebbe aver riaperto i discorsi Scudetto, ma il margine nerazzurro è ancora abbastanza ampio, anche se non decisivo, e tale da rendere ancora l’Inter la favorita finale. A inizio stagione diversi tifosi interisti avrebbero firmato per ritrovarsi a metà marzo con questo vantaggio, segno che il percorso in Italia è stato buono, con anche la corsa in Coppa Italia da portare a termine, e solo in Champions qualcosa è mancato: l’Inter è più o meno in linea con gli obiettivi. Anche il Milan, dato che lo scopo principale era, ed è, tornare in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Atalanta, Chivu con Thuram ed Esposito: probabili formazioni e orari tv

Articoli correlati

Leggi anche: Probabili formazioni Atalanta Inter, Esposito insidia Thuram: gli ultimi dubbi di Chivu

Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvMilano, 17 febbraio 2026 – Il primo passo verso il tabellone a eliminazione diretta della Champions League arriva in quel di Bodo in Norvegia.

Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta Chivu con Thuram ed...

Temi più discussi: Diretta Inter-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Inter, verso l’Atalanta: l’undici nella testa di Chivu, torna Thuram e a destra…; Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter, Chivu ritrova Dumfries e Thuram per l’Atalanta. Ma Bastoni è a rischio.

Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Bastoni, Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Inter-Atalanta, Thuram e Dumfries giocano dal 1?? Chivu ha preso una decisioneL'Inter si sta preparando per affrontare il delicato match contro l'Atalanta e, a tal proposito, sono arrivate novità su Dumfries e Thuram ... spaziointer.it

#InterAtalanta, le probabili formazioni della partita di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com

Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook