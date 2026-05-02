La sindaca di Genova ha annunciato di aver ricevuto un risarcimento di 5 mila euro a seguito di insulti online rivolti contro di lei. La somma sarà devoluta ai centri antiviolenza. La decisione si inserisce in un'azione simbolica contro l’odio digitale che si è verificato sui social network. La sindaca ha comunicato la cifra attraverso i propri canali ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto simbolico contro l’odio digitale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha reso noto di aver ottenuto un primo risarcimento di 5.000 euro per gli insulti ricevuti sui social network, scegliendo di destinare l’intera somma a realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Secondo la prima cittadina, è fondamentale lanciare un segnale chiaro: chi diffonde odio online deve essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Allo stesso tempo, ha voluto trasformare un episodio negativo in un’opportunità concreta di supporto: “l’odio può e deve diventare qualcosa di positivo”. Le dichiarazioni della sindaca. Salis ha spiegato che questo primo risarcimento rappresenta solo l’inizio di una serie di azioni legali contro chi utilizza un linguaggio offensivo e degradante sui social.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Insulti online alla sindaca Salis: risarcimento devoluto ai centri antiviolenza

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