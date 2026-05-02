Gli agenti hanno fermato un uomo ucraino durante un inseguimento all’Eur. Durante la perquisizione nella sua stanza, sono stati trovati una pistola e sostanze stupefacenti nei cassetti. La fuga improvvisa è stata bloccata grazie all’intervento rapido delle Volanti, che hanno intercettato il veicolo e arrestato il sospetto. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le indagini sull’uomo e il suo possibile coinvolgimento in altre attività illecite.

? Cosa scoprirai Cosa hanno trovato gli agenti nei cassetti della sua camera?. Come sono riusciti le Volanti a bloccare la fuga improvvisa?. Quali documenti rubati sono stati rinvenuti durante la perquisizione?. Perché l'indagine si è estesa fino all'abitazione del sospettato?.? In Breve Sequestrati 3 grammi di hashish e cocaina insieme a 520 euro in contanti.. Perquisizione domestica rivela 13 proiettili, due coltelli, un manganello e martelletto frangi vetro.. Documenti sospetti rinvenuti nei cassetti suggeriscono coinvolgimento in furti nella zona dell'Eur.. Indagini in corso per verificare compatibilità armi con altri reati commessi nel quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento all’Eur: arrestato ucraino con pistola e droga

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