Un giovane di 23 anni è stato arrestato il 24 aprile sulla A12 durante un inseguimento, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e hashish. La fuga si è conclusa con l’arresto e il successivo trasferimento in caserma. La Procura di Civitavecchia ha convalidato la misura cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nella zona.

? Cosa sapere Fuga e arresto di un 23enne con cocaina e hashish sulla A12 il 24 aprile.. La Procura di Civitavecchia convalida la misura cautelare per il reato di spaccio.. Il 24 aprile 2026, i militari del Gruppo di Civitavecchia hanno fermato sulla barriera autostradale della A12 un ventitreenne straniero con precedenti penali che trasportava 152 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. L’azione dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma è scattata durante i controlli intensificati sulle arterie stradali principali. Il conducente, che arrivava dalla Capitale, ha tentato una fuga azzardata cercando di schivare il posto di blocco con manovre elusive, ma l’inseguimento si è concluso rapidamente con l’intervento dei militari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e droga sulla A12: arrestato 23enne con cocaina e hashish

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