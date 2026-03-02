L’arte contemporanea entra all’Università di Bari | Annamaria Suppa dona un’opera ispirata al logo UniBa

All’apertura dell’Anno Accademico 2025-2026 all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è stata presentata un’opera d’arte contemporanea donata da Annamaria Suppa. L’opera, ispirata al logo dell’ateneo, entra a far parte delle collezioni universitarie. La cerimonia ha segnato un momento di incontro tra arte e ambiente accademico, sottolineando il legame tra creatività e innovazione.

L'arte dialoga con l'accademia e con l'innovazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Martedì 3 marzo 2026, alle ore 11, nello storico Palazzo Ateneo, l'artista Annamaria Suppa donerà all'Ateneo un'opera originale ispirata.