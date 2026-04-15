Al D’Azeglio la rassegna dell’Università di Parma L' arte del racconto al cinema

Al Cinema D’Azeglio si svolge una rassegna organizzata dall’Università di Parma intitolata “L'arte del racconto al cinema”. Dopo il primo evento dedicato a Boccaccio ’70, sono programmati altri incontri il 16 e il 23 aprile. La rassegna si concentra sul rapporto tra le opere dello scrittore e la narrazione cinematografica, con proiezioni e discussioni dedicate a questo tema.

Dopo il primo appuntamento dei giorni scorsi, con Boccaccio ’70, prosegue il 16 e il 23 aprile al Cinema D’Azeglio la rassegna dell’Università di ParmaL'arte del racconto al cinema, dedicata all’intreccio fra Boccaccio e la narrazione filmica.Il 16 aprile è di scena Decameron Canzoni e storie.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adultiAl Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. Leggi anche: Arte e musica, incontri al Centro d’arte Poyel per la rassegna Oltre le Righe Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'arte del racconto al cinema; Parma, due nuovi punti di riferimento per la comunità accademica; Errori (presunti e reali) nell'autografo del Decameron. Lezione di Maurizio Fiorilla; 14-17 aprile: convegno internazionale a conclusione del progetto CHILD – Children History Italian Life Documentation. Open Day Università di Parma: eventi dal 16 al 18 aprileDal 16 al 18 aprile 2026, l'Università di Parma apre le porte agli studenti con eventi di orientamento e presentazioni sui corsi ... controcampus.it Università Parma celebra Armani con una mostra sui suoi disegniL'Università di Parma e il Centro Studi e Archivio della Comunicazione-Csac rendono omaggio a Giorgio Armani con una mostra di riproduzioni dei suoi disegni dal 1975 al 1980. L'esposizione è allestita ... ansa.it Università di Parma, convegno internazionale a conclusione del progetto Child x.com Il 21 Aprile sarò all’Università di Parma per un incontro con gli studenti per dialogare su temi che sono oggi di particolare attualità. LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITÀ DI POLIZIA: GLI INVALICABILI LIMITI PER L’USO DELLA FORZA. RIFLESSIONI A PARTIRE DA - facebook.com facebook