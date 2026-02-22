Inquinamento chi paga davvero | costi maggiori con meno leggi ambientali

L’aumento delle emissioni di gas serra ha portato a un incremento dei costi per le aziende europee. La riduzione delle normative ambientali rende più difficile rispettare le norme, facendo salire le spese di produzione. Le imprese si trovano a dover scegliere tra rispetto delle leggi e mantenimento dei prezzi, mentre la qualità dell’ambiente subisce un colpo. La questione diventa urgente, soprattutto in settori come l’industria e l’agricoltura, dove i danni sono più evidenti.

Negli ultimi anni il dibattito sulla competitività dell'Unione Europea si è progressivamente spostato su un terreno scivoloso. Sempre più spesso, il termine competitività viene usato come sinonimo di alleggerimento normativo, a volte di vera e propria riduzione degli standard ambientali. Questa narrazione potrebbe portare il Vecchio Continente ad allargare ulteriormente le maglie legislative della produzione industriale, che comunque ancora garantiscono un ampio margine di manovra anche nella cornice della ricerca della neutralità climatica entro il 2050. Ma l'idea che l'Europa possa recuperare terreno economico abbassando le tutele ambientali ignora sia i dati economici sia le conseguenze sociali di lungo periodo.