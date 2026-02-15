Mesagne imprenditore a processo per inquinamento | Comune in campo per danni ambientali e rischio salute pubblica

A Mesagne, un imprenditore è stato chiamato in tribunale perché ha scaricato illegalmente acque reflue nella rete fognaria comunale, provocando un blocco e sversamenti di liquami. Il Comune si sta muovendo per chiedere risarcimenti e proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini. La questione riguarda anche i rischi di contaminazione delle falde acquifere locali, già sotto osservazione.

Mesagne, Imprenditore a Giudizio per Inquinamento: Comune in Campo per Difendere il Territorio. Un imprenditore di Mesagne, in provincia di Brindisi, è stato rinviato a giudizio per aver scaricato illegalmente acque reflue nella rete fognaria comunale, causando un intasamento e lo sversamento di liquami. Il Comune di Mesagne, preoccupato per i danni ambientali e alla salute pubblica, si è costituito parte civile nel procedimento penale, avviato lo scorso dicembre. L'Episodio: Scarico Illegale e Intasamento della Rete Fognaria. Il fatto è accaduto il 24 luglio 2025, quando la ditta, operante nella periferia di Mesagne, ha riversato acque reflue contaminate da una melma bianca e grigia direttamente in una pozzetta di accesso alla rete fognaria comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu Scarico non autorizzato e inquinamento nelle condotte del Comune: imprenditore a giudizio Un imprenditore deve rispondere di aver scaricato illegalmente acque reflue nelle condotte del Comune di Mesagne, provocando un aumento di sostanze inquinanti nel sistema di rete fognaria. Assordati dall'inquinamento acustico: dall'udito al riposo, i danni sulla salute. Acufene, malattia nascosta