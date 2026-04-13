In un percorso che attraversa diverse nazioni, una donna ha portato avanti con determinazione la sua storia, partendo dalla Libia e passando per il Marocco, fino a raggiungere il successo in Italia e partecipare alla realizzazione di un cortometraggio. La sua esperienza si intreccia con aspetti di cronaca, radici familiari e il desiderio di libertà, diventando protagonista di un'intervista esclusiva che ne racconta il cammino.

Rajae Bezzazincarnaun viaggio in divenire, una traiettoria umana e artistica che attraversa confini geografici e interiorisenza mai arrestarsi. Nata in Libia, cresciuta tra Marocco e Italia, ha tradotto la sua identità plurale in un potente strumento di racconto: reporter, attrice, conduttrice,voce e corpo di vicende che esigono ascolto. La sua cifra è l’urgenza emotiva, quella capacità rara di scendere nelle pieghe della realtà per restituirla priva di filtri, mantenendo uno sguardo profondamente umano. Nel suo percorso, dalla televisione conStriscia la Notiziafino alla radio e alla scrittura, ogni esperienza è il tassello di una narrazione corale, fondata sulla diversità e sulla dignità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rajae Bezzaz: il coraggio di essere Speranza tra radici, cronaca e libertà | INTERVISTA ESCLUSIVA

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