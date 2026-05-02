Ingresso al museo gratuito a Manfredonia

Il 3 maggio è prevista un’iniziativa che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. L’evento si inserisce nell’ambito della #domenicalmuseo, offrendo l’opportunità di visitare gratuitamente il museo di Manfredonia e scoprire le sue collezioni. Questa giornata senza costi è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.

☀️ 3 Maggio – #domenicalmuseoTorna l’iniziativa con ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali! Un'occasione per venire a scoprire la ricca collezione del museo. Vi aspettiamo per un viaggio affascinante tra le culture del Gargano dalla Preistoria alla fine dell'età arcaica. 🕗 Orari di apertura14.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.30)🎟️ 3 maggio: ingresso gratuito📲 Prepara la visita con l’app Musei Italiani! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ingresso al museo gratuito a Manfredonia Notizie correlate Leggi anche: Domenica al Museo regionale Accascina con ingresso gratuito 8 marzo: ingresso gratuito per le donne al Museo del PaesaggioIngresso gratuito per le donne domenica 8 marzo al Museo del Paesaggio di Verbania in occasione della giornata internazionale della donna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica 3 maggio 2026 ad ingresso gratuito; Musei gratis a Milano, torna 'Domenica al museo': quali sono e come prenotare; Musei gratis Roma, 3 maggio ingresso gratuito. Ecco dove; Festa della Liberazione: il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di Firenze. Domenica al museo: ingresso gratuito a Paestum e Velia con nuove navette per il Santuario di Hera Domenica al museo: ingresso gratuito a Paestum e Velia con nuove navette per ...Scopri Paestum e Velia con l'ingresso gratuito della prima domenica del mese. Attivo il nuovo servizio navetta gratuito per il Santuario di Hera sul Sele. infocilento.it Domenica al Museo, gratis il 3 maggio in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. 2anews.it Prossima sfida in arrivo Vi aspettiamo ad Erba, ingresso gratuito! O guarda la partita live su https://www.vivoazzurrotv.it/en - facebook.com facebook Sinnai, inaugurata la panchina rossa all'ingresso della pineta x.com