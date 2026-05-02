Ingresso al museo gratuito a Manfredonia

Da ilsipontino.net 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 maggio è prevista un’iniziativa che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. L’evento si inserisce nell’ambito della #domenicalmuseo, offrendo l’opportunità di visitare gratuitamente il museo di Manfredonia e scoprire le sue collezioni. Questa giornata senza costi è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.

☀️ 3 Maggio – #domenicalmuseoTorna l’iniziativa con ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali! Un'occasione per venire a scoprire la ricca collezione del museo. Vi aspettiamo per un viaggio affascinante tra le culture del Gargano dalla Preistoria alla fine dell'età arcaica. 🕗 Orari di apertura14.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.30)🎟️ 3 maggio: ingresso gratuito📲 Prepara la visita con l’app Musei Italiani! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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