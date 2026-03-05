8 marzo | ingresso gratuito per le donne al Museo del Paesaggio

Domenica 8 marzo, il Museo del Paesaggio di Verbania offre l’ingresso gratuito alle donne in occasione della giornata internazionale della donna. La visita sarà aperta senza costi per tutte le donne che decideranno di partecipare. L’iniziativa mira a celebrare questa ricorrenza attraverso l’accesso libero alle esposizioni presenti nel museo. La promozione riguarda esclusivamente la giornata di domenica.

Ingresso gratuito per le donne domenica 8 marzo al Museo del Paesaggio di Verbania in occasione della giornata internazionale della donna. Un’opportunità per visitare le collezioni del museo e la mostra temporanea allestita a Palazzo Viani Dugnani. Il museo sarà visitabile questo fine settimana dalle 10 alle 18. Si tratta dell’ultimo weekend con l’orario invernale: da lunedì entrerà infatti in vigore l’orario estivo, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18 (chiuso il martedì). L’8 marzo sarà anche l’occasione per scoprire la mostra “Alla riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy”, a cura di Vera Agosti. L’esposizione rende omaggio al mondo femminile con le opere di Galliani ispirate alla celebre Ballerina di Troubetzkoy. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

