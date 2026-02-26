Domenica al Museo regionale Accascina con ingresso gratuito
Domenica prossima il Museo regionale Accascina rimarrà aperto con ingresso gratuito. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, permette ai visitatori di entrare tra le 9:00 e le 13:30, con l’ultimo ingresso alle 12:30. Si potrà visitare anche la mostra permanente
“Domenica in Museo”, al Gres Art 671 ingresso gratuito per tre volteDa dicembre 2025, ogni prima domenica del mese, gres art 671 apre gratuitamente anche alle esposizioni: un’opportunità speciale per scoprire...
Domenica al Museo, gratis il 1° marzo in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. 2anews.it
Cosa vedere l'1 marzo per la Domenica al museo: i luoghi aperti (e gratuiti) in SiciliaDomenica 1 marzo 2026 torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura ... balarm.it
