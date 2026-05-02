Infortunio Casale | il Bologna perde il difensore per 3-4 settimane Il comunicato ufficiale

Il club ha annunciato che il difensore centrale ha subito una lesione al muscolo soleo sinistro durante l'allenamento. La prognosi ufficiale indica un periodo di inattività di circa 3-4 settimane. L'infortunio ha causato l'assenza del calciatore nelle prossime partite, privando l’allenatore di uno dei suoi elementi principali in difesa. Nessun dettaglio su interventi chirurgici o trattamenti specifici è stato comunicato al momento.

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