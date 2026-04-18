Nell'ultimo aggiornamento ufficiale, il club ha confermato che il difensore ha subito una distorsione alla caviglia durante l’allenamento. L’infortunio impedirà al giocatore di scendere in campo nelle prossime partite, causando un problema alla fase difensiva della squadra. La comunicazione è stata resa nota attraverso il comunicato ufficiale del club. Nessuna altra informazione sui tempi di recupero o sulla gravità dell’infortunio è stata fornita.

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© Calcionews24.com - Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano! Distorsione alla caviglia per il difensore: il comunicato

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