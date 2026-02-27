Giallo a Milano uomo trovato morto al parco Indro Montanelli

Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Indro Montanelli di Milano. La scoperta è avvenuta intorno alle prime ore del giorno, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia si è recata sul posto per le indagini e ha avviato i controlli necessari per chiarire la dinamica.

Milano, 27 febbraio 2026 – Giallo questa mattina a Milano, all'interno del parco Indro Montanelli, dove è stato trovato il corpo di un uomo. Il cadavere era proprio dietro la statua del famoso giornalista. Gli agenti della Questura sono intervenuti per capire le cause della morte e l'identità dell'uomo, forse un senza fissa dimora. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. Gli investigatori sono ancora sul posto per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Notizia in aggiornamento .