Durante la partita, Cristante si è fatto vedere ovunque sul campo, mentre Wesley ha corso incessantemente sulla fascia. Soulé si è distinto come l’unico giocatore a mantenere uno stile diverso dagli altri, non seguendo le medie di gioco. Nel frattempo, Svilar ha parato un tiro di Orsolini che avrebbe potuto portare il punteggio sul 1-1 e, nel recupero, ha respinto un tentativo di De Silvestri che avrebbe segnato il 2-1.

Svilar 7 Dice no a Orsolini sul possibile 1-1 e in pieno recupero toglie dai piedi di De Silvestri il 2-1. Sul pezzo sempre. Mancini 6,5 Ordinato e attento. Il Bologna è fuori partita, Rowe prova un paio di sortite, ma non si fa sorprendere. Ndicka 7 Cancella Castro, fuori all’intervallo, guida il reparto. Hermoso 6 Primo tempo da braccetto di spinta. Cala nella ripresa, soffre un paio di incursioni di Orsolini e Gasp lo toglie per non correre rischi. Celik 6 Spinge poco, ma contribuisce a tagliare i rifornimenti a Rowe. El Aynaoui 7,5 Ferguson prima e Freuler poi non lo prendono mai: brucia lo scozzese al settimo e oltre all’incursione trova l’assist millimetrico sulla corsa di Malen.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cristante ovunque, Wesley scorazza. Soulé è l’unica voce fuori dal coro

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