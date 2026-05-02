Due giardinieri di 50 anni sono stati indagati per l’incendio divampato sul monte Faeta, dove le fiamme hanno causato la distruzione di alcune case e costretto circa 400 persone all’evacuazione. I due uomini hanno confessato di aver acceso delle sterpaglie, ma le autorità stanno ancora verificando le circostanze e le responsabilità dell’incendio. La zona è stata interessata da un incendio di vaste proporzioni, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Un grande incendio ha colpito il monte Faeta, nella zona toscana della Lucchesia. Il forte vento ha favorito la propagazione del rogo, rendendo necessaria l’evacuazione di 3.500 persone, di cui 400 ancora sfollate, distruggendo un’abitazione e danneggiandone gravemente altre due. Per l’incendio boschivo, colposo e aggravato, sono indagati due giardinieri: avrebbero bruciato delle sterpaglie controvento. Due giardinieri indagati per incendio colposo La Regione Toscana impone di divieto di “abbruciamenti” Ancora 400 sfollati nella zona del monte Faeta Due giardinieri indagati per incendio colposo Due giardinieri, entrambi liberi professionisti di 50 anni, stavano potando delle piante in un oliveto a Santa Maria del Giudice, frazione di Lucca.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Indagati due giardinieri per l’incendio sul monte Faeta, bruciarono sterpaglie. Case distrutte e 400 sfollati

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