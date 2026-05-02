Un'attrice nota per aver interpretato un personaggio molto amato in una serie televisiva ha raccontato di aver vissuto un’esperienza difficile durante il parto. Secondo quanto riferito, le sarebbe stato spinto indietro il bambino in sala parto. L’episodio è stato condiviso pubblicamente, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali, e ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

Tatyana Ali, l’attrice che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori interpretando Ashley Banks in Willy, il principe di Bel-Air, ha rivelato per la prima volta i dettagli di un’esperienza drammatica vissuta nove anni fa: il parto traumatico del suo primogenito Edward, nato nel 2016 dal matrimonio con Vaughn Rasberry. Un episodio di violenza ostetrica, a suo dire. Durante un’intervista rilasciata il 27 aprile al podcast Pod Meets World condotto da Danielle Fishel, l’attrice 47enne ha raccontato senza filtri quanto accaduto in sala parto. “Voglio essere sincera con voi: mi hanno spinto il bambino indietro dentro”, ha dichiarato Ali, spiegando che il piccolo Edward era già completamente coronato quando i medici hanno compiuto questa manovra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Incubo in sala parto per la star di Willy, il principe di Bel-Air: “Mi hanno spinto il bambino indietro”

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