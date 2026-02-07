Al San Gerardo di Monza si sta studiando un’antica tradizione messicana, il rebozo, e il suo utilizzo in sala parto. Sono 578 le donne coinvolte nella ricerca, che mira a capire se questa stola può aiutare le future mamme durante il travaglio e il parto. La pratica, molto diffusa in Messico, si sta diffondendo anche in Italia, dove medici e ostetriche vogliono verificare scientificamente i benefici e i rischi. Per ora, i risultati sono ancora in fase di analisi, ma l’interesse cresce tra chi cerca metodi naturali per

Un semplice scialle promette di dare un contributo fondamentale nella pratica ostetrica per alleviare il dolore durante il parto e per aiutare il bambino a ruotare nella posizione più favorevole alla nascita., E' conosciuta con il nome di Rebozo la stola diffusissima nella pratica ostetrica messicana, che si sta facendo spazio anche nelle sale parto italiane. Come per esempio quella del San Gerardo di Monza dove il personale di ostetricia e ginecologia lo sta sperimentando assieme ad alcune specifiche posture materne. I risultati soddisfacenti hanno spinto i vertici dell'ospedale a dare il via a uno studio randomizzato - chiamato ReMaP-POPP - per dare una chiara prospettiva scientifica, capace di unire il rigore della ricerca alle conoscenze e alle culture tradizionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il rebozo dal Messico all'Italia: uno scialle per mamma e bambino in sala parto

Approfondimenti su San Gerardo Monza

A Monza, si parla di uno scialle che potrebbe aiutare le donne durante il travaglio.

Un bambino di 11 anni, lasciato a terra dall’autista dell’autobus, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Gerardo Monza

Il rebozo dal Messico all'Italia: uno scialle per mamma e bambino in sala partoA Monza al via uno studio per trovare evidenze scientifiche che unisce l'uso dello scialle a precise posture materne ... tgcom24.mediaset.it

I rebozos messicani sono molto più di semplici scialli: rappresentano un patrimonio culturale vivo, intrecciato con la storia, l’identità e la quotidianità del Messico. Realizzati tradizionalmente a mano con fibre naturali come cotone, lana o seta, ogni rebozo è il ri facebook