Rovigo bambino morto in sala operatoria a due anni padre | Mi sono fidato e me l' hanno ammazzato

A Rovigo, un bambino di due anni è deceduto in sala operatoria durante un intervento al braccio. Il padre ha dichiarato di aver confidato nel personale medico, ma successivamente il bambino non è sopravvissuto all’operazione e al trasferimento d’urgenza a Padova. La famiglia ha espresso il proprio dolore e si attende l’esito delle verifiche medico-legali in corso. La procura ha aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.

Un intervento considerato di routine, un viaggio disperato dietro un'ambulanza e poi il silenzio. La morte di un bambino di appena due anni e mezzo, Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik, scuote due ospedali e finisce al centro di un'indagine della magistratura. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sulla morte del piccolo, avvenuta dopo il trasferimento d'urgenza dall'ospedale di Rovigo. I carabinieri hanno già sequestrato tutte le cartelle cliniche e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, fondamentale per chiarire le cause del decesso. Il padre a Il Gazzettino: "Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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“È entrato in ospedale saltellando, poco dopo ci hanno detto che era morto”. A parlare è il papà di Adam, il bambino di 2 anni e mezzo morto in seguito a complicanze verificatesi durante un'operazione all'ospedale di Rovigo. Il piccolo era stato ricoverato per s facebook