Incidenti a raffica di fronte al supermercato i comitati di Roma nord chiedono l' intervento del Comune

Nella zona di Roma nord, davanti a un supermercato, si sono verificati diversi incidenti nel corso delle ultime settimane. La strada interessata è quella di via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 276, un tratto che continua a essere protagonista di episodi di incidente ripetuti. I comitati locali hanno chiesto l’intervento del Comune per cercare di risolvere il problema.

Il punto è sempre lo stesso e, ormai, è divenuto famoso. Parliamo del tratto di strada lungo via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 276. Ci troviamo di fronte a un supermercato dove fanno spesa tantissime famiglie del quadrante di Roma Nord, in particolare chi vive tra Corso Francia e via.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il videoLa scena dura appena 20 secondi di puro terrore per i due genitori della bambina di un anno e mezzo vittima di un tentato rapimento a Bergamo. Raffica di incidenti sulla neve: feriti tre escursionistiDue interventi ieri per il Soccorso Alpino Sezione Monte Cusna per incidenti alpinistici a causa delle condizioni climatiche e del terreno; il primo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tamponamento a catena tra 4 auto, sei persone coinvolte; La giungla dei monopattini. Multe quasi raddoppiate. Aumentano gli incidenti; Due giorni senza tregua: raffica di soccorsi sulle montagne lecchesi; Busto, mattinata nera per le moto sulle strade: tre incidenti in mezz’ora. Mucche sull’Ofantina, tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara IrpinaIncidenti a raffica nella notte a causa di una decina di bovini lungo la Statale Ofantina: diversi di loro sono morti negli impatti ... fanpage.it Mancate precedenze e velocità elevata, altra raffica di incidenti in cittàAncora una raffica di incidenti in città in poche ore registrati dalla polizia locale di Verona: distrazione alla guida e velocità le cause. veronaoggi.it Dall'automobilismo alle Paralimpiadi, tra successi e incidenti: le tante rinascite x.com Compagna di vita la moglie, rimase al suo fianco anche nei momenti più difficili dopo gli incidenti. Il figlio, primo fan del papà, e la foto in ospedale: "Non ti lascio" - facebook.com facebook