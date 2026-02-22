Raffica di incidenti sulla neve | feriti tre escursionisti

Tre escursionisti sono rimasti feriti ieri a causa di incidenti causati dal maltempo e dal terreno scivoloso. Il Soccorso Alpino Sezione Monte Cusna è intervenuto due volte per soccorrere gli escursionisti coinvolti in situazioni pericolose, una mattina a Monte Giovo e un’altra nel pomeriggio a Lame Rio Re. Un uomo di 32 anni e un altro che si muoveva con le ciaspole sono stati trasportati in ospedale dopo le cadute. Le condizioni del tempo continuano a peggiorare.

Due interventi ieri per il Soccorso Alpino Sezione Monte Cusna per incidenti alpinistici a causa delle condizioni climatiche e del terreno; il primo incidente è accaduto al mattino a Monte Giovo sul confine modenese, in cui è rimasto vittima anche un escursionista reggiano di 32 anni; il secondo nel pomeriggio a Lame Rio Re (Passo Pradarena), un uomo che viaggiava in ciaspole è precipitato per 50 mt. Più grave l’incidente alpinistico di Monte Giovo con una cordata composta da due amici, uno di 32 anni residente in provincia di Reggio e un giovane alpinista della provincia di Modena. Durante la salita, verso le 9,30 il primo di cordata è scivolato trascinandosi dietro anche l’altro escursionista finendo entrambi alla base del canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

