La bimba strappata dalla mano della madre la reazione del padre e la raffica di pugni | le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il video

Una donna ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, scatenando una reazione violenta da parte del padre, che ha colpito l'uomo con una raffica di pugni. Le immagini riprendono quei momenti di paura, in cui la madre ha cercato di trattenere la figlia mentre il sospettato cercava di allontanarsi. La scena si svolge in pochi secondi, ma lascia un segno profondo.

La scena dura appena 20 secondi di puro terrore per i due genitori della bambina di un anno e mezzo vittima di un tentato rapimento a Bergamo. Le immagini delle telecamere acquisite dalla polizia documentano l’intera scena. Come riporta il Corriere della Sera, sabato intorno alle 13, mentre una famiglia stava uscendo dall’Esselunga di via Corridoni a Bergamo, un uomo, un romeno di 47 anni, senza fissa dimora, ha intercettato il gruppo dalla porta d’ingresso e ha afferrato per la gamba destra la bambina di un anno e mezzo che camminava tenuta per mano dalla madre. L’uomo ha tentato di trascinare la piccola verso l’interno del supermercato, facendo cadere a terra la donna che non ha mai mollato la presa sulla figlia.🔗 Leggi su Open.online

