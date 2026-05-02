Incidente sulla E45 cinque feriti

Un incidente sulla strada E45 ha coinvolto diversi veicoli e provocato cinque feriti. La strada è rimasta chiusa per buona parte della mattinata di oggi, prima di riaprire nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e gestire la viabilità. Le autorità stanno ancora raccogliendo le informazioni sulle cause dell'incidente.

Terni, 2 maggio 2026 È rimasta chiusa per metà mattinata, poi riaperta successivamente nel primo pomeriggio, la carreggiata in direzione Terni lungo la E45 a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 3 Bis "Tiberina", al chilometro 14700, nel territorio comunale di Acquasparta in provincia di Terni. Un tratto notoriamente complicato e teatro troppo spesso di incidenti stradali. Questa volta è coinvolto un solo veicolo e il bilancio è di cinque persone rimaste ferite. Sul posto ambulanze, Anas e Vigili del fuoco. Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento. Di sicuro che l'incidente ha creato molti disagi al traffico in un giorno ad alta densità di circolazione, vista la concomitanza del maxi ponte di primavera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla E45, cinque feriti Notizie correlate Incidente sulla E45, cinque feriti: chiusa la superstrada ad AcquaspartaA causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni, sulla strada statale Ss 3 Bis Tiberina nel territorio... Incidente sulla E45, ci sono due feritiDue auto coinvolte mentre viaggiavano in direzione sud, poco dopo l'uscita di Sansepolcro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, auto finisce fuori strada sulla scarpata; Frontale fra auto e moto, centauro trasportato all'ospedale in elisoccorso; Incidente tra un mezzo pesante e due auto nel pavese | 4 feriti; Cinque talenti del Perugia calcio verso le nazionali. Incidente lungo la E45 in provincia di Terni, cinque feritiCinque persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 3 Bis Tiberina, al chilometro 14700, nel territorio comunale di Acquasparta in provincia di Terni. ansa.it Incidente lungo l’E45, cinque feriti. Chiusa carreggiata direzione TerniIncidente stradale nella tarda mattinata di sabato lungo la statale Ss 3 bis Tiberina, al chilometro 14700 nel territorio comunale di Acquasparta in provincia di Terni. Il sinistro, le cui cause son ... umbria24.it "Al primo incidente la mia vettura si spezza in due, e io con lei. Letteralmente. Sono rimasto con un litro di sangue in corpo. Poi ci sono stati sette arresti cardiaci, e sedici operazioni da superare. Ma sono sopravvissuto. Inspiegabilmente, per i medici. Consider - facebook.com facebook Alex Zanardi, quell'incidente in handbike nel 2020 e l'ultima battaglia per la vita x.com