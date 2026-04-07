Incidente sulla E45 ci sono due feriti

Oggi, poco prima delle 17, si è verificato un incidente sulla E45 in direzione sud, poco dopo Sansepolcro. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 della Asl, che hanno trasportato due persone ferite in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti.

Due auto coinvolte mentre viaggiavano in direzione sud, poco dopo l'uscita di Sansepolcro. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine I soccorsi del 118 della Asl sono dovuti intervenire poco prima delle 17 di oggi, 7 aprile, lungo la E45 in direzione sud, dopo Sansepolcro, per un incidente che ha coinvolto due auto. Sul posto l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, la Misericordia di Badia Tedalda, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Trasportati all'ospedale di Sansepolcro un uomo di 65 anni in codice giallo e una donna di 30 anni in codice minore. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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