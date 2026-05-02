Incidente sulla E45 cinque feriti | chiusa la superstrada ad Acquasparta

Un incidente sulla strada statale Ss 3 Bis Tiberina, nel comune di Acquasparta, ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Terni. Quattro veicoli sono coinvolti e cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti prima di trasferirli in ospedale. La strada resta chiusa in attesa di ulteriori verifiche e interventi di messa in sicurezza.

A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni, sulla strada statale Ss 3 Bis Tiberina nel territorio comunale di Acquasparta. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo e ha causato 5 feriti.Al momento è attiva.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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