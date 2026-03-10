Oggi nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sulla SS73 ad Arezzo, coinvolgendo un’auto e un camioncino all’incrocio con viale F. Sono rimaste ferite cinque persone, che sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina, all'incrocio con l'immissione da viale F. Rosselli. L'allarme è scattato alle 17.01, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi per uno scontro tra due veicoli. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono rimasti coinvolti un minivan con a bordo cinque persone e un'autovettura con una sola persona.

© Lortica.it - Incidente sulla SS73 ad Arezzo: coinvolti un’auto e un camioncino, cinque feriti

