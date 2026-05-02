Incidente stradale | auto ribaltata tubo rotto e fuga di gas

Questa notte, poco prima di mezzanotte e 50, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a San Casciano Val di Pesa, in via Treggiaia, nella frazione di Romola, per un incidente stradale. Un'auto si è ribaltata e si sono verificati danni a un tubo, provocando una fuga di gas. Sul posto sono arrivati i pompieri per mettere in sicurezza la zona e gestire la situazione.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte intorno a mezzanotte e 50 nel comune di San Casciano Val di Pesa in via Treggiaia, nell’abitato della Romola, in seguito ad un incidente stradale, dove un’autovettura è andata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Incidente sulla stradale: due auto coinvolte, una finisce ribaltataSul posto sono intervenuti polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco e 118. Leggi anche: Incidente stradale a Torino: auto ribaltata in mezzo alla carreggiata, coinvolto anche un bus Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti; Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: Strada pericolosa, servono interventi; Urta veicolo in sosta sulla riviera e si ribalta dopo scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto [FOTO]; Elmas, auto ribaltata sulla 130: traffico in tilt verso Cagliari. Incidente stradale: auto ribaltata, tubo rotto e fuga di gasI vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte intorno a mezzanotte e 50 nel comune di San Casciano Val di Pesa in via Treggiaia ... firenzetoday.it San Casciano, incidente nella notte: auto si ribalta, ferito il 63enne alla guidaIncidente con auto ribaltata a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). L'incidente nella notte in Via Treggiaia, nell’abitato della Romola, dove un’autovettura è andata contro un muro tranciando le tub ... 055firenze.it Alex Zanardi è stato un supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 e poi di Formula Cart, un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondiali. Poi un nuovo incidente stradale, nel 2020, lo fec - facebook.com facebook #PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Incidente stradale in via Lucrezio intersezione via Cremaschi a #C Utilizzate percorsi alternativi stiamo intervenendo per i rilievi e la viabilità x.com