Precipita nella scarpata con l' auto e muore | addio a Gianfranco Vittorio Brichetti

Un incidente stradale si è concluso con la morte di un uomo dopo che la sua auto è uscita di strada, finendo in una scarpata. La vettura è precipitata nel dirupo, provocando il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente, ipotizzando anche un malore come possibile causa.

È bastato un istante, forse un malore improvviso, perché la strada del ritorno diventasse una trappola senza via d'uscita. La corsa di Gianfranco Vittorio Brichetti si è fermata nel cuore di un bosco, in fondo a un pendio che non gli ha lasciato scampo. L'84enne, residente a Edolo, è rimasto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Dramma sul Garda: precipita in una scarpata mentre è con la figlia e muoreTragedia sconvolgente quella avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 2 aprile sul lago di Garda: un uomo di 71 anni ha perso la vita lungo i... Ancora sangue sulle strade. Auto nella scarpata, muore a 18 anni. Feriti gli amici che erano con leiUna giovane originaria di Ferrara è morta in incidente lungo l’argine del Po, nel Rodigino.