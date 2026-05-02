Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente gravissimo si è verificato sull’autostrada A7 in direzione nord, all’interno della galleria Dellepiane, in provincia di Genova. Un giovane motociclista è caduto sulla carreggiata e, a causa del traffico in transito, è stato travolto da un veicolo che seguiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Un tragico incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio sull’autostrada A7, in direzione nord, all’interno della galleria Dellepiane, in provincia di Genova. A perdere la vita è stato un motociclista di 25 anni, originario della provincia di Lecco, rimasto coinvolto in un drammatico episodio che non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente sull’asfalto. Subito dopo la caduta, sarebbe stato travolto da uno dei veicoli sopraggiunti, rendendo purtroppo inutili i tentativi di soccorso. Inutili i soccorsi, indagini in corso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente shock in autostrada: giovane motociclista cade in galleria e viene travolto

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