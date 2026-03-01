Altra tragedia nella notte cade per evitare un animale e viene travolto da un' auto | muore motociclista

Durante la notte sulla strada del Riminese un motociclista cesenate ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre cercava di evitare un animale. La vittima, che circolava in sella alla moto, è deceduta sul colpo. L’incidente si è verificato in una zona trafficata, dove sono intervenuti i soccorsi senza riuscire a salvare il motociclista.

Una notte di sangue sulle strade della Romagna, dopo la tragedia che si è verificata in viale Oberdan ieri sera, un altro motociclista cesenate è morto nella notte, vittima di un fatale scontro nel Riminese. Un cubano di 31 anni di Borghi ha purtroppo perso la vita in un drammatico incidente.

